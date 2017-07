Esquilino, stretta sui controlli: fermati quattro borseggiatori e sanzionati due locali

Tavole calde controllate e sanzionate. Borseggiatori colti in flagranza di reato. L’attività dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, a presidio del quartiere Esquilino e delle zone limitrofe, prosegue di buona lena.

Le borseggiatrici

In via Filippo Scolari, all’interno di un esercizio commerciale, i Carabinieri hanno sorpreso e bloccato due cittadine romene senza fissa dimora e con precenti, mentre stavano cercando di rubare portafogli e smartphone ad un’ignara cliente. Una delle due borseggiatrici, essendo minorenne, è stata denunciata a piede libero. La complice, di 30 anni, è stata invece arrestata. Per entrambe l’accusa è di tentato furto aggravato in concorso.

Il furto alla turista

Nella vicina via del Tritone, i Carabinieri hanno invece arrestato due uomini, un 42enne della Libia ed un 51enne del Marocco. Come nel caso delle due borseggiatrici, anche i due ladri nordafricani sono risultati essere senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine. Sono stati fermato dopo che avevano rubato una borsa ad una turista ungherese di 50 anni, che stava cenando in un fast food.

Tavole calde

Per quanto riguarda l’attività di controllo degli esercizi commerciali i Carabinieri di Piazza Dante, con l’aiuto dei NAS, hanno ispezionato vari locali. In via Rattazzi, per insufficienti condizioni igienico sanitari e per la mancata tracciabilità dei prodotti, il gestore di una tavola calda/kebab è stato sanzionato per un importo di 2.500 euro. All’esercizio commerciale sono stati sequestrati anche 30 kg di prodotti. E’ andata leggermente meglio al titolare di un’altra tavola calda/kebab di via Giolitti che, per le scarse condizioni igienico sanitarie, è stato sanzionato con un’ammenda di mille euro.