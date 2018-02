Esquilino: 120 persone in 10 appartamenti, maxi multe dei carabinieri

Alle radici del bivacco, a monte dei problemi dell'Esquilino. I Carabinieri stringono le maglie dei controlli sull'Esquilino decidendo di eseguire approfonditi accertamenti presso le attività ricettive, spesso ricovero di cittadini stranieri che svolgono attività irregolari o senza fissa dimora.

Passate al setaccio 43 attività, 6 alberghiere e 37 extra alberghiere (B&B, affittacamere e case vacanze). Diciotto delle strutture, su proposta dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, che ne hanno rilevato i presupposti, sono state chiuse ai sensi dell’articolo 100 del TULPS. Ai gestori, infatti, è stato notificato il decreto emesso dal Questore di Roma.

In totale le sanzioni per violazioni amministrative riscontrate ammontano a 32.500 euro.

In particolare, i Carabinieri hanno scoperto che all’interno di 10 appartamenti in uso a cittadini stranieri, erano ospitate oltre 120 persone. Alcuni posti letto venivano anche affittati a più persone nella stessa giornata. Identificati numerosi occupanti, molti senza fissa dimora già noti per la loro assidua presenza e bivacco in piazza Vittorio Emanuele II.