Rientra in Italia con un falso nome, era stato espulso dal Paese

È stato fermato a seguito di un controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti, in via di Torrevecchia, nella zona di Primavalle. Il ragazzo, un albanese di 21 anni, dopo un controllo della banca dati in uso alle forze dell’ordine, è risultato essere rientrato in Italia sotto false generalità dopo essere stato precedentemente espulso. L'uomo è stato quindi tratto in arresto.