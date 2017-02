Pescatori in protesta a Roma: bombe carta esplose a piazza Montecitorio

Pomeriggio di tensioni a Roma. Oggi 28 febbraio durante la protesta indetta dall'Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, a tutela dei pescatori, a piazza Montecitorio si sono registrati lanci di petardi e bombe.

L'associazione che ha lo scopo di promuovere, rappresentare, assistere, tutelare e coordinare gli associati nel settore dell'economia ittica e della pesca a marciato fino a piazza Cinque Lune dove si è udito un boato. Poi un altro davanti al Senato.

Gli agenti della polizia di Stato del commissariato Trevi Campo Marzio sono quindi intervenuti fermando due persone. Una di queste, in tasca, nascondeva un altro "artificio pirotecnico di quarta categoria", rende noto la polizia. I due verranno denunciati per esplosione in luogo pubblico di materiale pirotecnico.

Il fatto è avvenuto a pochi metri dalla sede dei gruppi di Fi, Ncd e Ala al Senato come racconta Francesco Giro: "Stavamo entrando subito dopo le votazioni in aula, quando alcuni sconosciuti hanno lanciato e fatto esplodere due bombe carta che hanno fatto tremare il Palazzo".

Nel frattempo gli organizzatori del sit in dell'Associazione Marineria d'Italia e d'Europa sono stati convocati in Questura per "intimare loro di far cessare comportamenti violenti o illegali". "Con l'avvertenza che, in caso sarà necessario procedere con lo scioglimento della manifestazione", sottolinea la Questura.