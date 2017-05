Paura a Nemi: esplosione ed incendio in villa, 30enne salvo per miracolo

Una forte esplosione a cui ha fatto seguito un violento incendio. A salvarsi dalla deflagrazione che lo ha investito mentre si trovava in una villa a Nemi un ragazzo di 30 anni, uscito miracolosamente indenne dall'immobile poi distrutto parzialmente dal rogo che ne è scaturito. Gli attimi di paura sono stati vissuti intorno alle 15:30 di ieri in via dei Pini, nella cosidetta zona residenziale chiamata "Le Ville di Nemi". Allertati i soccorritori sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Velletri e gli agenti della polizia locale dei comandi di Nemi e Genzano. Arrivati sul posto hanno trovato il giovane sotto choc ma illeso, con lo stesso riuscito a fuggire dalla casa esplosa prima che fosse avvolta dall'incendio. Sul posto anche i carabinieri e la polizia di Stato.

VILLA INAGIBILE - Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia locale di Nemi, diretti dal comandante Gabriele Di Bella, l'esplosione sarebbe scaturita da una fuga di gas. In particolare il 30enne ha sentito il boato dell'esplosione dopo essere rincasato ed aver acceso uno dei fornelli della cucina a gas per prepararsi qualcosa da mangiare. Una forte deflagrazione che ha poi distrutto parzialmente l'immobile, dichiarato inagibile dai pompieri e posto sotto sequestro nella serata di ieri 18 maggio per agevolare le indagini del Sostituto Procuratore del Tribunale di Velletri, dottor Antonio Verdi, titolare del fascicolo d'indagine.

INDAGINE DELLA PROCURA - Resta da accertare cosa abbia determinato la fuga di gas che ha dato vita all'innesto da cui sono poi scaturiti esplosione ed incendio. Affidati i rilievi tecnici ai vigili del fuoco il caso è affidato alla municipale di Nemi, in attesa delle perizie tecniche affidate ai periti della Procura di Velletri.