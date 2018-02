Paura a Monteverde: esplosione in una palazzina

Una forte esplosione che ha fatto temere il peggio. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 12:00 di questa mattina in una palazzina di viale dei Quattro Venti a Monteverde. Udito lo scoppio sono state decine le richieste di intervento al Numero Unico per le Emergenze 112. Al civico 57 della strada sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma assieme agli agenti di polizia del commissariato Monteverde. Paura tra i residenti dello stabile della dello stabile e tra gli abitanti delle palazzine vicine che, una volta udito il forte boato, si sono riversati in strada.

Fuga di gas in viale dei Quattro Venti

I pompieri arrivati a Monteverde con il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimici) e il Funzionario di Servizio, hanno poi appurato la presenza di gas tra il primo ed il terzo piano della palazzina di sei piani fuori terra. Il personale dei vigili del fuoco del comando di via Genova, prontamente intervenuto, ha iniziato ad effettuare una serie di misure strumentali per individuare la presenza di gas nei cablaggi elettrici del vano scala. La deflagrazione avvenuta ha causato il distacco di alcune porzioni di intonaco del vano scala e lievi danni alle porte d'ingresso degli appartamenti tra il primo piano e il terzo piano.

Esplosione a Monteverde

Tanto rumore ma per fortuna nessun ferito o intossicato così come non sembrano esserci danni strutturali alla palazzina. A scopo precauzionale è stato effettuato lo sgombero degli inquilini della scala B che erano rimasti nei loro appartamenti. Sul posto tecnici dell'Italgas per l'individuazione della presenza del gas metano.