Esplosione via di Torrevecchia: ladri fannno saltare bancomat ma lasciano denaro in strada

Esplosione nella notte a Primavalle A svegliare i residenti una banda di ladri che ha fatto saltare in aria con del materiale esplosivo il bancomat della Banca Popolare di Novara che si trova al civico 1030 di via di Torrevecchia.

Forte il boato, segnalato da decine di residenti alle forze dell'ordine intorno alle 3:15 della notte fra l'11 ed il 12 febbraio. Intervenuti sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile assieme ai colleghi delle compagnie di Trastevere e Montespaccato hanno trovato il bancomat divelto dalla sua sede, ma ancora davanti l'istituto di credito, con in terra ancora il denaro.

Accertato il tentativo di furto, sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti anche i militari del Nucleo Investigativo di via in Selci. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona sono cominciate da subito le ricerche delle banda, al momento con esito negativo.