Esplosione in via Saba dopo una fuga di gas: ustionato un operaio. E' grave

Prima la fuga di gas, poi un esplosione. E' successo alle 14 circa in via Umberto Saba 68. Ferito un operaio Italgas che, colpito da un così detto "ritorno di fiamma", ha riportato gravi ustioni. L'uomo è attualmente ricoverato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto gli agenti di Polizia con il Commissariato Esposizione ed i Vigili del Fuoco.

Esplosione in via Saba

Tutto è successo in pochi minuti. Ancora da determinare le cause. Secondo le prime informazioni racconte l'operaio stava svolgendo lavori di manutenzione, quando si sarebbe verificata la fuga di gas, verosimilmente causata da una bombola presente sulla sede stardale.

Una ipotesi, questa, ancora al vaglio degli inquirenti che determineranno l'esatta dinamica successivamente. Sul posto sono immediatamente i pompieri con due squadre del comando di Roma ed il supporto del nucleo NBCR. L'operaio dell'Italgas soccorso è stato ricoverato per le gravi ustioni riportate.