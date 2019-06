Esplosione a Massimina: crolla una palazzina, morto un anziano

Tragedia in zona Massimina, nella periferia di Roma dove un uomo di 83 anni è morto a seguito di una esplosione avvenuta in una palazzina in via Ciro Trabalza 85. E' successo poco dopo le 16:30 quando, per una probabile fuga di gas, è scoppiato un incendio. Quindi due boati con i crolli di parte della palazzina di due piani che ospita quattro famiglie.

Sul posto i Vigili del Fuoco con le autobotti, il nucleo NBCR e il carro teli e i Carabinieri di Ponte Galeria coordinati dalla Compagnia di Ostia.

Dopo aver spento le fiamme, quindi, il macabro ritrovamento dell'anziano, trovato morto nel seminterrato. La palazzina è stata completamente coinvolta dalla esplosione.