Esplosione a Velletri: fiamme in una palazzina di tre piani, tre feriti

Un forteo boato, poi una densa colonna di fumo visibile in tutta Velletri. Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi nel Comune dei Castelli Romani dove si è verificata una esplosione in una palazzina di tre piani. I fatti poco dopo le 14:30 in via Paolina 25, altezza incrocio piazza Trento e Trieste. La deflagrazione è stata seguita da un incendio che è divampato nell'appartamento dello stabile dove si è verificato lo scoppio. Sul posto i vigili del fuoco con tre squadre, l'ausilio di una autobotte e di una autoscala.

AMBULANZE DEL 118 - Dei veri e propri attimi di apprensione a cui ha fatto seguito un fuggi fuggi generale con i residenti dell'immobile precipitatisi in strada. Sul posto è stato richiesto l'intervento di diverse ambulanze del 118. Evacuati i residenti presenti nell'immobile sono tre le persone rimaste ferite, tutte medicate sul posto dal personale medico intervenuto ai Castelli Romani. Uno di loro è stato investito dai vetri esplosi in seguito alla deflagrazione. Sul posto anche gli agenti di polizia del commissariato veliterno. Ancora da accertare le cause, fra le ipotesi quella dello scoppio di una bombola di gas dovuta ad una perdita.