Esplosione in appartamento: una persona ustionata e due ferite

Attimi di paura oggi 1 ottobre a Velletri. Alle ore 17:40 circa, per cause ancora da accertare, si è verificata una esplosione al primo piano di una palazzina in piazza Martiri D'Ungheria. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, un'autobotte con autoscala e il Capo Turno Provinciale.

Il personale dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuto, ha prestato assistenza alle tre persone che erano nell'appartamento affidandole al personale sanitario. Sul luogo anche i sanitari del 118 che hanno soccorso e portato in ospedale una persona, ustionata, e due ferite.

La deflagrazione ha scaraventato in strada mobili e finestre. Lo scoppio ha danneggiato alcune auto in sosta sulla via. Immancabili i curiosi richiamati dal boato.

Da una prima ricostruzione lo scoppio si sarebbe originato da una bombola del gas.