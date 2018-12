Velletri, esplosione in una palazzina: ustionato un uomo di 55 anni

Esplosione in una palazzina a Velletri nel giorno della Vigilia di Natale. Erano circa le 17,15 quando lo scoppio ha coinvolto il piano superiore di un immobile di due piani in via Selva Nuova Prima 32. Nell'incidente è stato coinvolto un uomo di 55 anni che è rimasto ustionato.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti tre squadre del comando dei vigili del fuoco di Roma e provincia supportati dai nuclei Usar che supportati dai cani. Secondo quanto riportano i vigili del fuoco non ci sono altri feriti nè problemi alla viabilità. La struttura evacuata è invece inagibile. Ancora da verificare le cause.