Gas per far esplodere la cassa continua del Todis: banda in fuga con 19mila euro

Colpo grosso della banda del gas acetilene. Ad essere preso di mira un supermercato in zona Tor Vergata, ripulito di 19mila euro contenuti nella cassa continua.

La banda è entrata all'opera intorno alle 5:30 di martedì 28 gennaio. Obiettivo dei ladri il denaro contenuto nella cassa continua del Todis che si trova al civico 83 di via di Tor Vergata, nell'omonimo quartire della periferia est della Capitale. Qui ignoti, hanno prima saturato con del gas acetilene il vano dove era contenuta la cassa continua, per poi scardinarla e portarla via.

Un colpo chirurgico, che non ha determinato problemi alla struttura del supermercato preso di mira. L'esplosione ha però allertato gli abitanti della zona che hanno quindi chiamato la polizia.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato Romanina. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona gli investigatori hanno cominciato da subito le ricerche della banda, al momento con esito negativo.