Esplosione in via Marmorata: boato nei pressi delle Poste, rinvenuta bomba rudimentale

Paura oggi a Roma per una esplosione a Testaccio. In via Marmorata 4 quando, intorno alle 9, si sono sentite due forti esplosioni nei pressi dell'ufficio delle Poste. Sul posto i vigili del fuoco, Polizia Scientifica e arificieri che hanno rinvenuto un ordigno rudimentale collocato tra due autovetture in sosta, nei pressi del parcheggio dell'ingresso laterale delle Poste.

L'area è stata delimitata con il nastro e sul posto sono intervenuti anche gli artificieri e i cani Atf (specializzati in odori di esplosivi) per le bonifiche. A garantire la viabilità il gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale.

Nella doppia esplosione, probabilmente generata da un radiocomando, nessuno è rimasto ferito. Solo un'auto è stata lievemente danneggiata sul cofano.

Secondo i Vigili del Fuoco è "chiaramente un atto intenzionale". "La doppia esplosione è stata di lieve entità e non ha provocato danni. L'ordigno era in una piccola scatola di plastica posta tra due auto nel parcheggio privato di via Marmorata. A chiamarci sono stati i dipendenti delle Poste che, con un estintore, hanno spento una piccola fiammella. Non abbiamo ritenuto necessario evacuare gli uffici", ha riferito ai giornalisti presenti Franco Zelinotti, funzionario di turno dei vigili del fuoco di Roma.

Maurizio Improta, responsabile ufficio protezione generale e soccorso pubblico della questura di Roma, poi spiega: "Si è sentito un doppio sonoro, il primo di un innesco e poi quello del liquido infiammabile (verosilmente benzina) ma l'ordigno, rudimentale e costruito con ingegno, era uno. Abbiamo rinvenuto anche un timer da cucina. Ora ci sono indagini in corso e stiamo cercando di capire se questo tipo di esplosioni, puramente dimostrativi, possano essere riconducibili ad altri fatti in passato. Tempestivo è stato l'intervento dei dipendenti della Posta".

"Sempre in mattina abbiamo anche ricevuto un falso allarme bomba nei pressi della cancellata della Fao. Lì gli artificieri della Polizia hanno rinvenuto dei sacchetti che, controllati, sono risultati contenere materiale di risulta abbandonato imprudentemente da qualcuno", conclude Improta.

Al momento, tuttavia, non si esclude nessuna ipotesi, anche una possibile pista anarchica. Si vagliano anche i filmati delle telecamere di sorveglianza delle Poste. Gli ulteriori accertamenti della Polizia hanno negato la presenza di altri ordigni in zona.