Esplosione a Rocca di Papa: tre indagati. "Non siamo scappati"

Sono finite sul registro degli indagati le tre persone che si erano allontanate da Rocca di Papa, dopo l'esplosione avvenuta nella mattinata di lunedì 10 giugno al palazzo comunale. Nello scoppio sono rimaste ferite 16 persone, tra cui tre bambini e il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini.

I tre, dopo aver dato l'allarme erano stati rintracciati nel pomeriggio, a Isernia, dai Carabinieri della Compagnia di Frascati, all'altezza di Isernia e invitati a far rientro subito nella zona dei Castelli Romani per essere ascoltati in caserma. Ora sono indagati dal procuratore di Velletri, Francesco Prete per le accuse di "disastro colposo" e "lesioni gravi e gravissime".

Si tratta del legale rappresentante di una ditta appaltatrice di Frosinone, del tecnico geologo incaricato dei lavori, fratello del primo, e del geologo a cui il Comune aveva affidato le indagini geognostiche. Ieri, durante le trivellazioni, gli operai hanno causato la rottura accidentale di una conduttura del gas che ha saturato gli ambienti del palazzo comunale e generato l'esplosione.

I tre si erano allontanati dal cantiere di Rocca di Papa perché, a loro dire, dopo avere effettuato l'intervento di emergenza per tamponare la perdita di gas sulla conduttura danneggiata poco prima e avere dato l'allarme, "non c'era più molto da fare".

Anzi hanno detto al procuratore di Velletri, Francesco Prete che "rischiavamo di intralciare l'intervento dei tecnici del gas con il nostro camion". Così i tre indagati hanno spiegato agli inquirenti il motivo per cui non si trovassero nella cittadina dei Castelli Romani al momento dello scoppio.