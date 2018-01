Quarticciolo: vandali fanno esplodere una cabina per le fototessere

Un forte boato capace di squarciare il silenzio della notte e di svegliare i residenti della zona. Viale Palmiro Togliatti, ore 2. Qui, all'altezza del Quarticciolo, all'incrocio con via Ascoli Satriano, ignoti hanno fatto saltare una cabina di una macchinetta per fototessera. Secondo i primi rilievi sarebbe stato un petardo a provocare lo scoppio. La cabina è andata completamente distrutta. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Casilina e della stazione Tor tre Teste. Sul posto si sono recati ance gli artificieri per verificare la presenza di eventuali altri ordigni.