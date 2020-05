Esplosione a Marino: una bambina di 4 anni estratta viva dalle macerie, grave una donna

Paura a Marino quando, alle ore 19:55 del 4 maggio, c'è stata una esplosione in una palazzina in via Giacomo Carissimi 40. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco ed i carabinieri di Castel Gandolfo.

L'esplosione, a seguito di una presumibile fuga gas, ha coinvolto l'intera palazzina. Sotto le macerie sono rimaste due donne e una bambina di 4 anni, tutte e tre estratte dai soccorsi composti dalla squadra dei pompieri 15a di Marino, gli Usar, i Saf, i cinofili e la 1 B e la 1 C di Roma.

Il 118 ha soccorso sul posto la bambina di 4 anni e una donna di 31 anni (mamma e figlia che hanno riportato entrambe lievi ferite), mentre l'altra adulta, una 50enne romena, è stata portata in ospedale dopo aver perso conoscenza: è stata trasferita al Sant'Eugenio Roma, con gravi ustioni.

L'esplosione ha fatto volare in strada finestre, persiane ed infissi. Danneggiate alcune auto in strada. La palazzina esplosa comprende 6 appartamenti. Dallo scoppio sono state interessate le abitazioni al piano terra e al primo.