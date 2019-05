Esplosione all'Appio Tuscolano: danneggiata la sede degli Irriducibili Lazio

Esplosione nella notte alla sede degli Irriducibili Lazio all'Appio Tuscolano. È accaduto intorno alle 4:00 di stanotte di via Amulio. A farne le spese una delle saracinesche dei locali che si trovano al civico 47 della strada, danneggiata in seguito ad una esplosione.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Appio di Polizia. I poliziotti hanno trovato la serranda della sede del gruppo leader della tifoseria della Curva Nord della Lazio annerita e divelta nella parta inferiore in seguito ad una esplosione.

Da accertare cosa abbia determinato la deflagrazione della sede degli Irriducibili, se una bomba carta, un petardo o altro materiale esplodente. Sul posto la scientifica e gli investigatori della Digos. Indagini da parte degli investigatori della Polizia di Stato che al momento non escludono nessuna ipotesi. Elementi per le indagini potrebbero arrivare dalle immagini di videosorveglianza della zona acquisite dagli agenti.