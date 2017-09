Esplosione in via di Centocelle: incendio in un capannone

Dei boati dovuti all'esplosione di alcune bombole a gpl. Questo quanto ha allarmato nel cuore della notte gli abitanti della periferia sud della Capitale. E' accaduto in un'area adiacente al campo dell'Asd Atletico 2000 calcio ed agli autodemolitori della zona di Centocelle, dove sussiste una struttura in legno per la ristorazione utilizzata la domenica per pranzi ed incontri della comunità peruviana. Proprio da quest'area privata è arrivata la prima richiesta di soccorso per incendio.

Esplosioni in via di Centocelle

In particolare l'incendio è divampato intorno alle 2:00 della notte fra il 26 ed il 27 settembre al civico 100 di via di Centocelle, nella zona del Quadraro. Ad esplodere alcune bombole gpl che si trovavano nella struttura in legno usata per la ristorazione. A dare l'allarme i custodi dell'area, marito e moglie, entrambi italiani, che si trovavano in un container adiacente alla struttura incendiata.

Incendio in via di Centocelle

Tratti in salvo mariti e moglie, con quest'ultima lievemente ferita dopo essere caduta mentre si allontanava dal container, l'incendio è stato poi domato dai vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti del reparto volanti e dei commissariati di polizia Prenestino e San Giovanni, con due poliziotti costretti alle cure all'ospedale dopo essere rimasti contusi nelle fasi di salvataggio della coppia. Da accertare ancora le cause scatenanti, sul posto anche il proprietario dell'area interessata dall'incendio.

Struttura parzialmente interdetta

Al termine degli accertamenti dei vigili del fuoco parte della struttura interessata dall'incendio è stata interdetta. Nel corso dell'incendio sono esplose due bombole del gas mentre altre due sono state messe in sicurezza prima che potessero scoppiare.