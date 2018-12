Statuario, paura alla scuola Milanesi: scoppia incendio in uno sgabuzzino

Paura in una scuola in zona Statuario-Capannelle dove poco dopo le 9:30 di oggi, giovedì 13 dicembre, si è verificata una piccola esplosione conseguenza di un principio d'incendio in uno sgabuzzino nel seminterrato utilizzato come locale tecnico. L'apprensione è stata vissuta da studenti e personale che si trovavano all'interno dell'Istituto Compresivo Guido Milanesi, nella sede di via Tropea 26.

Allertati i soccorritori sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno subito domato le fiamme, la Polizia del commissariato Tuscolano.oltre che quattro pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia di Roma Capitale che hanno interdetto temporaneamente il traffico in via Tropea a scopo precauzionale. La prima ipotesi al vaglio sarebbe quella di un cortocircuito.

Secondo quanto riferito dal dirigente scolastisco agli agenti di polizia intervenuti sul posto, il principio d'incendio è stato domato nel volgere di breve tempo, a parte una piccola quantità di fumo che si è sprigionata nella scuola come conseguenza dell'incendio, non si sono registrati né feriti né intossicati fra gli studenti della Milanesi.

Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118 che hanno accompagnato, a scopo precauzionale, tre persone fra docenti e personale scolastico, in ospedale per accertamenti dopo aver inalato del fumo nel tentativo di tamponare il prinicipio d'incendio. Nessun problema per le lezioni, che a parte un piccolo stop sono poi proseguite regolarmente.