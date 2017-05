Incendio in una fabbrica di lampadari: capannone industriale distrutto dalle fiamme

E' crollato su se stesso a causa di un violento incendio. L'alba di fuoco si è registrata poco dopo le 4:00 di oggi in un capannone industriale di circa 500 metri quadri che conteneva materiale elettrico e lampadari nella zona industriale di Ariccia, ai Castelli Romani, distrutto poi dalle fiamme. Scattata l'allerta su posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo che si sono trovati davanti la struttura avvolta in una palla di fuoco.

FABBRICA LAMPADARI DISTRUTTA - In particolare l'incendio si è sviluppato in via Quarto Negroni, al civico 25. Un violento incendio accompagnato, secondo quanto raccontato da alcuni testimoniati residenti della zona, da una esplosione. Distrutto dalle fiamme, il tetto della fabbrica di lampadari è crollato su se stesso distruggendo la struttura.

INDAGINI DEI CARABINIERI - Complicate le operazioni di spegnimento dell'incendio, che hanno visto impegnate due squadre dei vigili del fucoco del comando provinciale di Roma, con l'ausilio di due autobotti, una autoscala, il Carro Autoprotettorie e il Capo Turno Provinciale. Spento l'incendio, al termine dell'intervento non risultato esserci stati né feriti né intossicati. Restano da accertare le cause scatenanti del rogo, fra le ipotesi anche quella del gesto doloso. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo.