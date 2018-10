Esplosione in una palazzina di Genzano: due feriti gravi, famiglie evacuate

Notte di paura a Genzano dove, poco dopo le 24, una forte esplosione ha danneggiato una palazzina del centro storico. La deflagrazione in seguito ad una fuga di gas avvenuta all'interno di un appartamento al primo piano di uno stabile di due fuori terra.

Esplosione a Genzano

I due occupanti, un uomo di 47 anni e una donna di 41, sbalzati fuori dalle finestre sono stati trasportati in Ospedale dal personale medico del 118, in codice rosso.

Sul posto due Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma, un'autoscala VVF, CRRC (Carro Rilevamento Radiattivo Chimico) VVF, Carro Crolli VVF, Cinofili VVF, il funzionario di servizio e il capo turno provinciale.

Nel cuore di Genzano evacuate due palazzine

Il personale dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuto, ha provveduto a far evacuare le famiglie dalle due palazzine di Piazza Vittorio Buttaroni coinvolte nell'esplosione e preventivamente dichiarate pericolanti. Dodici in tutto i nuclei familiari sfollati che hanno trovato una sistemazione alternativa nelle strutture ricettive di zona.

L’ipotesi è che lo scoppio sia stato causato da una fuga di gas da una bombola. L'appartamento coinvolto è stato posto sotto sequestro.

Lo scenario nel cuore di Genzano è apocalittico: la facciata della palazzina teatro dell'esplosione totalmente piena di crepe, abiti e scarpe finiti sulla piazza insieme agli infissi saltati.

Esplosione a Genzano: ferito Alessandro Abbatin figlio di Bruno

A quanto si apprende il quarantasettenne ferito nell'esplosione sarebbe Alessandro Abbatini, figlio di Bruno, ex calciatore della Roma anni '60 detto "Schiccherò" per merito del suo tiro prodigioso: l'uomo, scomparso lo scorso anno, era una vera e propria istituzione a Genzano tanto che il comune gli ha intitolato lo stadio in quanto "persona di spicco del territorio, già insignito dell'onorificenza di cittadino onorario dell'Infiorata".