Talenti, gas per far esplodere la cassa continua del supermercato: banditi in fuga su un'Audi

Sono arrivati in via Ugo Ojetti, a Talenti, e utilizzando un gas (probabilmente l'acetilene), hanno fatto saltare il muro per poi rubare la cassa continua del supermercato Conad e fuggire con l'incasso. Un colpo sul quale gli agenti della Polizia di Stato stanno lavorando per far luce.

A dare l'allarme, nella notte tra il 15 e il 16 marzo, alcuni residenti. Sul posto, allertati del sistema d'allarme, i poliziotti hanno trovato qualche indizio anche grazie al lavoro della squadra della scientifica.

Secondo quanto appreso, infatti, i banditi sarebbero fuggiti a bordo di una Audi A 6. Non solo. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Di certo c'è che a colpire è stata una banda esperta che non si fa spaventare dalle limitazioni per il coronavirus e che ha utilizzato un metodo che ha già portato i frutti in alcuni uffici postali di Roma est e della periferia, ma anche in altri supermercati come quelli di Fiumicino e Tor Vergata.