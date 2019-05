Fuga di gas provoca esplosione in villa: ustionata la proprietaria di casa

Esplosione in una villetta a Canale Monterano, Comune della provincia romana. La deflagrazione è avvenuti intorno alle 8:50 di lunedì 6 maggio in un'abitazione di via Manziana. A determinarla probabilmente una fuga di gas da una conduttura domestica. Nell'esplosione è rimasta ferita la proprietaria di casa, una donna di 87 anni, che ha riportato ustioni di terzo grado su parte del corpo.

In particolare l'esplosione ha riguardato una villetta su due piani. Intervenuti sul posto i carabinieri della Compagnia di Bracciano assieme ai vigili del fuoco.

Danneggiate le strutture murarie dell'immobile i pompieri hanno quindi provveduto all'attività di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Cosciente la vittima trasportata con l'eliambulanza all'ospedale Sant'Eugenio.