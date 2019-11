Esplode bombola di gpl, ustionato un uomo: la fuga di gas da una stufa di casa

Tragedia sfiorata a Bracciano dove un uomo di 72 anni è rimasto ustionato a seguito di una esplosione di una bombola gpl. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 28 novembre, intorno alle 18, in via Braccianese Claudia.



I vigili del fuoco giunti sul posto, hanno constatato l'avvenuto scoppio e il ferimento di un uomo rimasto ustionato alle mani e al volto. Da quanto ricostruito, una stufa adibita a riscaldamento per ambienti alimentata a gas e al momento in funzione all'interno di un appuntamento al piano terra di un piccolo condominio, ha preso fuoco per cause in corso d’accertamento.

L'uomo di 72 anni è riuscito a portare la stufa con bombola annessa in un cortile all'estero prima che scoppiasse. Poco dopo la bombola è esplosa e oltre ad ustionare il proprietario, ha causato danni ad alcune strutture di un autolavaggio presente nelle vicinanze.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'uomo, trasportato in ospaedale dal personale sanitario 118. Trasportata successivamente presso il primo soccorso, per precauzione, anche la moglie del 60enne, al momento apparentemente in buone condizioni. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.