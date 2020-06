Boato nella notte: danneggiata vetrina di un centro estetico

"Un'esplosione" ed un "forte boato", queste le segnalazioni arrivate nella notte alle forze dell'ordine dalla zona di Prato Fiorito, nel VI Municipio delle Torri.

La chiamata alla polizia intorno alle 23:30 di martedì 23 giugno da via Andria, quartiere residenziale che si trova fra la Borghesiana e Ponte di Nona. Intervenuti sul posto gli agenti del Commissariato Casilino Nuovo di Polizia hanno accertato il danneggiamento di una vetrina di un centro estetico della via indicata.

Ascoltati i proprietari gli stessi non hanno saputo fornire indicazioni agli agenti. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona, sul posto per raccogliere elementi utili alle indagini sono intervenuti i poliziotti della scientifica. Fra le ipotesi quella dell'esplosione di un grosso petardo. Sul casao accertamenti da parte degli investigatori del commissariato di Torre Maura che al momento non escludono nessuna ipotesi.