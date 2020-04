Esplosione a Spinaceto, usano la tecnica del gas e fuggono col bancomat: caccia alla banda

Potrebbero aver utilizzato la tecnica del gas per far esplodere un bancomat dello sportello Atm in viale degli Eroi di Rodi, intorno alle 22:30 di martedì 21 aprile, nel quartiere Spinaceto.

In azione almeno due persone, fuggite a bordo di un'auto scura. Sulla vicenda indaga la Polizia. Al momento non è escluso che la banda, con un tubicino introdotto dalla fessura dove si inserisce il bancomat, abbia riempito la cassa con gas di acetilene per poi farla esplodere. Quindi una volta preso il bottino, la fuga. Una tecnica già nota alle forze dell'ordine e utilizzata in altre occasioni.