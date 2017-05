Conca d'oro: fanno esplodere bancomat e fuggono, caccia ai malviventi

Hanno provato a far esplodere il bancomat del Banco Popolare di Spoleto, in via Val di Non 56, in zona quartiere Delle Valli a Conca d'oro ma non riuscendo a rubare il bottino sono fuggiti a mani vuote. E' successo nella notte tra il 9 e il 10 maggio quando, ignoti, hanno provato il colpo grosso.

A dare l'allarme il sistema dell'istituto di credito. Sul posto sono quindi giunti gli agenti del Commissariato Fidene che, raccolti i primi elementi, hanno iniziato le indagini. I ladri, fuggiti verosimilmente in auto, non hanno rubato nulla perché il denaro è rimasto bloccato all'interno del bancomat.

L'esplosione, tuttavia, ha causato il grave danneggiamento di due auto lì in sosta. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Ora è caccia ai malviventi.