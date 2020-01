Paura a Torre Angela, esplode un asilo nido nella notte

Paura nella notte per una esplosione che si è verificato in un asilo nido privato convenzionato con Roma Capitale, in via Atteone 136 a Torre Angela. Il boato e le fiamme sono scoppiate intorno alle 2:55. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Roma con il supporto di una autobotte, l'autoscala e il Nucleo CRRC.

L'esplosione ha interessato i locali di un asilo nido di circa 180 metri quadri. Al temine dell'intervento che ha coinvolto gran parte dei locali la struttura, come riferiscono i vigili del fuoco "è stata dichiarata inagibile e messa sotto sequestro dalla polizia di Stato per le relative indagini".

Non ci sono stati feriti. Gli agenti, che indagano, al momento non escludono nessuna ipotesi. Le fiamme e l'esplosione sarebbero partite dalla cucina.