Paura a Bravetta, esplosione in un appartamento: ferito un residente

Paura a Roma, nel pomeriggio di domenica, quando intorno alle 18 c'è stata un'esplosione in un appartamento in via dei Tebaldeschi, in zona Bravetta alla periferia della Capitale.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a consegnare alle cure del 118 per il trasporto in ospedale una persona ferita, ma non in modo grave. L'esplosione si è verificata in cucina e ha danneggiato porte, finestre e tramezzi.

Secondo i primi riscontri del corpo di via Genova, l'esplosione è stata dovuta presumibilmente alla formazione di una sacca di gas all'interno del vano cucina arrecava dei danni alle porte, finestre e tramezzature ma non alle pareti portanti.