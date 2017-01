Ponte Galeria, esplosione in appartamento dopo fuga di gas: due feriti

Torna l'incubo delle esplosioni negli appartamenti dopo fughe di gas. Dopo la tragedia di Acilia che ha causato la morte di Debora Catinari e della figlia Aurora in via Giacomo della Marca, non si placa l'utilizzo di bombole di gas, per lo più illegali nelle case romane.

L'ESPLOSIONE - Questa volta, l'ultima esplosione in ordine di tempo, è avvenuta in via santa Teresa di Gallura 21, nella zona di Ponte Galeria. Tutto è iniziato dopo le 20:30 quando in un appartamento si è verificata una esplosione, fortunatamente "lieve" secondo i Vigili del Fuoco di Roma accorsi sul posto. Scenario l'appartamento posto al piano terra. A causare la deflagrazione una probabile di fuoriuscita di gas da una bombola adibita ad uso domestico.

DUE FERITI - Nell'incidente sono rimaste coinvolte due persone. Una persona donna di anni 22 nazionalità romena e una bambina di 10 anni. Entrambe tratte in salvo e consegnate al 118 per le cure mediche del caso. Non sono in pericolo di vita. L'appartamento, successivamente, è stato messo in sicurezza e non si sono registrati danni strutturali o altri feriti.

