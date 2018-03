Montalto di Castro, esplosione in un appartamento: muore 25enne

Tragedia nella notte a Torre di Maremma, un comprensorio nel comune di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un'esplosione in un appartamento, probabilmente per una fuga di gas, ha causato la morte ad un ragazzo di 25 anni mentre la compagna, 24 anni, romana, è rimasta gravemente ferita. La giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio a causa delle ustioni riportate.

Il boato è stato avvertito intorno all'una di notte. A dare l'allarme i vigilantes dell'istituto di Vigilanza Provata Marcoccia. Sul posto i Vigili del fuoco di Viterbo, i carabinieri e la polizia. L'abitazione è rimasta quasi completamente distrutta.