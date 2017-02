Maccarese, esplosione in appartamento dopo fuga di gas: ustionata inquilina

Fuga di gas con esplosione. Dopo la tragedia di Acilia che ha causato la morte di Debora Catinari e della figlia Aurora in via Giacomo della Marca e il recente scoppio avvenuto a Ponte Galeria, stavolta lo scenario si sposta a Maccarese in via delle Stelle 1.

L'ESPLOSIONE - Questa volta, l'ultima esplosione in ordine di tempo è avvenuta intorno alle 21 di ieri 31 gennaio. Ad esplodere è stato parte di un fabbricato formato da quattro abitazioni a schiera. Sul posto, immediatamente allertati, sono giunti una squadra dei Vigili del Fuoco supportatat dal CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico) e dall Funzionario di Servizio.

DONNA USTIONATA - Il personale prontamente intervenuto ha constatato che a causa della deflagrazione una donna di nazionalità straniera haa riportato lievi ustioni su braccia e viso e quindi trasportata all'ospedale. Non è in pericolo di vita.

Al termine dell'intervento l'appartamento è stato dichiarato inagibile. Sul posto erano presenti l'Autorità di competenza. L'intervento è terminato alle ore 00:05 circa, del 01 febbraio, con la messa in sicurezza dell'apparatamento interessato dall'esplosione.

