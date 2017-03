Paura ad Anzio, esplode bombola a gas in appartamento

Tragedia sfiorata ieri 16 marzo ad Anzio. Una forte esplosione è avvenuto in un appartamento, al piano terra, in una palazzina in via della Fonderia 36. I fatti sono avvenuti intorno alle 13 quando la bombola a gas, per motivi ancora da accertare, è scoppiata.

Imemdiato è scattato l'allarme. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco per le operazioni di rito. La bombola è stata poi messa in sicurezza dalla squadra dei pompieri con sede a Pomezia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'esplosione.

