Acilia, esplosione in una palazzina

Esplosione ad Acilia. Poco dopo le 14, a causa molto probabilmente di una fuga di gas, un'esplosione ha interessato una palazzina di due piani in via Giacomo della Marca, al civico 38, zona San Francesco. Una forte deflagrazione che ha letteralmente fatto crollare la struttura. Lo scoppio è stato sentito distintamente anche in lontananza facendo scattare l'allarme tra i residenti. Sul posto i carabinieri, la polizia ed i vigili del fuoco con cinque squadre, con l'ausilio del gruppo NBCR, di una autoscala e del gruppo cinofili. Danneggiate anche due immobili adiacenti alla palazzina crollata, sui quali sono in corso accertamenti da parte dei pompieri.

PERSONE SOTTO LE MACERIE - Una situazione di massima urgenza quella che si sono trovati davanti i soccorritori al lavoro per estrarre le persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Due le persone salvate, un uomo ed una donna di 68 anni, marito e moglie. Portato in codice giallo al Grassi di Ostia il primo più gravi sono le condizioni dell'anziana, trasportata d'urgenza in codice rosso al Policlinico Gemelli con dei traumi da schiacciamento. Sul posto anche tre eliambulanze pronte ad eventuali trasporti d'urgenza in altri ospedali.

UN FORTE BOATO - "Ho sentito un boato alle 14:00 - le parole di Paolo della carrozzeria di via Armandi - Siamo sulla parallela di via Della Marca e ci siamo subito precipitati. Abbiamo sradicato il cancello e salvato un bambino". Le fiamme sarebbe scoppiate, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco dal Laboratorio Dentistico Catinari, posto sotto la palazzina, al momento del crollo comunque chiuso.

STRADA CHIUSA - Per la chiusura di via Giacomo della Marca la linea 063 è stata deviata in via Catrani, via Andrea da Garesio, via Romagnoli, via di Dragone e via Ruspoli.

