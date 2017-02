Castel Gandolfo: pompieri recuperano persona caduta nel dirupo vicino il lago, ma è una esercitazione

Vigili del fuoco al lavoro questa mattina per salvare una persona caduta in un dirupo sulle sponde del lago di Castel Gandolfo. Una situazione di massima urgenza ma per fortuna una simulazione. La manovra simulativa di addestramento in via dei Pescatori. Quattro le squadre dei pompieri impegnati dalle 9:00 di questa mattina nel territorio del Comune dei Castelli Romani: UCL con due operatori TAS, due squadre SAF e la partenza 15/A Marino.