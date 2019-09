Perdono l'orientamento in montagna, salvata nella notte coppia di escursionisti

Salvataggio notturno sui monti della Laga dove gli uomini del Soccorso Alpino laziale hanno recuperato due escursionisti che avevano perso l'orientamento e non erano più in grado di proseguire autonomamente. Si tratta del secondo intervento notturno nel fine settimana per gli operatori del CNSAS e del quarto intervento complessivo nel weekend appena trascorso.

L'ultimo intervento ha riguardato un ragazzo romano di 34 anni e una ragazza russa di 23 anni, sono rimasti bloccati in punto impervio sul monte Gorzano intorno alle ore 21:00 di domenica 29 settembre che, spaventati anche dal buio ormai sopraggiunto, hanno chiamato i soccorsi.

Da Amatrice (Rieti) è partita una squadra di soccorso mista composta da operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS e uomini dei Vigili del Fuoco che hanno raggiunto i due intorno alle ore 23:30.

Una volta rifocillati, sono iniziate le operazioni di recupero utilizzando delle corde fisse fino ad un sentiero che è stato percorso in discesa fino alla località di partenza, raggiunta intorno alle ore 2:30, dove ad attenderli era presente il personale del 118 locale per un controllo delle condizioni fisiche

Sempre domenica, i soccorritori sono inoltre intervenuti per recuperare un cercatore di funghi infortunatosi al femore ai Pratoni del Vivaro, tra il comune di Velletri e il comune di Rocca di Papa in provincia di Roma.

L'uomo - di 68 anni e residente a Roma - è stato raggiunto dal personale del 118 e dagli uomini dei Carabinieri. Successivamente è giunta sul posto un'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo l'equipe sanitaria del 118 e il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino che ha provveduto alle operazioni di carico dell'infortunato tramite verricello.

Le operazioni di recupero sono state particolarmente difficoltose a causa della fitta vegetazione che caratterizzava l'ambiente L'uomo è stato dunque elitrasportato in codice giallo al Policlinico Tor Vergata di Roma.

La notte fra sabato e domenica un altro salvataggio, a Roccagiovine. L'intervento ha riguardato in questo caso tre escursionisti, due uomini e una donna, anche in questo caso smarriti. A lanciare l'allarme lo stesso gruppo di escursionisti con una chiamata ai carabinieri di Licenza.

Con loro ad operare gli uomini del soccorso alpino di Vicovaro che per tutta la sera e notte hanno operato per localizzare e trarre in salvo i tre, di 71 anni (i due uomini) e 69 (la donna). Il ritrovamento nel cuore delle notte, alle 3.50. Nessuna conseguenza per i tre che, tratti in salvo, non hanno neanche fatto ricorso alle cure mediche.