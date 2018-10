Giovani escursionisti sorpresi dal temporale perdono orientamento in montagna

Hanno passato una notte all'addiaccio dopo aver perso l'orientamento in montagna. A passare delle brutte ore due giovani escursionistiì, poi recuperati la mattina successiva nel territorio di San Polo dei Cavalieri, Comune della provincia nord est della Capitale.

Escursionisti dispersi a San Polo dei Cavalieri

I due, partiti sabato da Prato Favale, avevano intenzione di raggiungere Campitello per passare la notte in tenda, ma hanno perso l'orientamento e, a causa della pioggia, sono stati costretti a fermarsi su Cima di Spacca. Nella mattinata di domenica hanno quindi allertato il 112 poiché per la presenza di fitta nebbia non erano in grado di rientrare autonomamente a valle. Sul posto, oltre la squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS di Roma e provincia, erano presenti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.