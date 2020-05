Escursione sui Monti Lepini, due famiglie si perdono: ritrovate a 1300 metri

Nella giornata di ieri, due nuclei familiari composti da otto persone, 4 adulti e 4 ragazzi, dai 6 ai 48 anni, partiti da Roma per un’escursione sui Monti Lepini, per esplorare il Monte Semprevisa, hanno perso l’orientamento e non sono riusciti a ripercorrere il sentiero che li avrebbe riportati al punto di partenza e alle loro auto, sono stati rintracciati in serata dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro.

Gli amatori escursionisti, partiti dalla località pian della Faggeta verso le ore 09 - nel territorio di Carpineto Romano – hanno perso l’orientamento e alle successive ore 18 hanno contattato il 112 per chiedere aiuto. Dopo la chiamata pervenuta presso la centrale operativa di Compagnia Carabinieri di Colleferro, i militari della locale Stazione hanno messo in moto la macchina dei soccorsi.

I Carabinieri della Stazione di Carpineto Romano, grazie alla conoscenza dell’area dei Monti Lepini, alle successive ore 22, sono riusciti a intuire la posizione in cui si trovavano e a rintracciarli a circa 1300 metri.

Impauriti, ma fortunatamente tutti incolumi, le famiglie sono state trasportate alla Stazione dei Carabinieri ed accompagnati alle loro autovetture.