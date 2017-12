Vendeva eroina a domicilio ai pazienti dell'ospedale

Vendita a domicilio di eroina ad un paziente del Policlinico Umberto I. Un pusher è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Università per aver venduto stupefacente ad un cliente ricoverato nell'ospedale di viale Regina Elena.

Pusher di eroina al Policlinico Umberto I

In particolare i poliziotti, hanno notato un uomo all’ingresso dell’ospedale agitato e, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di seguirlo fino a quando si è incontrato con un’altra persona, arrivata in ciabatte. Dopo una breve chiacchierata tra i due, è avvenuto lo scambio droga/soldi.

Gesto non passato inosservato agli operatori di polizia che lo hanno bloccato un 34enne originario del Gambia, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrate alcune dosi di eroina e circa 200 euro in contanti.