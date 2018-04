Crema alla nocciola da sballo: agenti intervengono per una lite e trovano 700 grammi di eroina

Crema alla nocciola da sballo in un appartamento di Rocca Cencia dove la polizia ha trovato e sequestrato 700 grammi di eroina occultati nei barattoli ancora pieni della crema dolciaria da spalmare. La scoperta stupefacente intorno alle 18:30 di domenica 8 aprile, un un appartamento della periferia est della Capitale.

A scoprire l'eroina sono stati i poliziotti del commissariato Casilino Nuovo intervenuti in un appartamento in via Barrali in seguito alla segnalazione di una lite animata. Entrati nell'abitazione gli agenti si sono trovati davanti ad un’insolita scena: 4 coinquiline, originarie del Gambia, che discutevano animatamente cercando di appropriarsi di una busta in plastica, con all’interno barattoli in vetro pieni di crema di nocciole; a terra diverse banconote sparse, per un totale di 390 euro.

Insospettiti da questa situazione, i poliziotti hanno svuotato i contenitori trovando 6 involucri in cellophane pieni di eroina, per un totale di 700 grammi, ed una busta con 4 dosi di marijuana. Le quattro donne, di 29, 25, 24 e 22 anni sono state arrestate per detenzione e spaccio, in concorso, di sostanze stupefacenti.