Dramma alla mezza maratona by night: muore un podista di 54 anni

Si è accasciato a terra per un malore e ha perso la vita, in ospedale. Un arresto cardiaco ha stroncato la vita di Erminio La Rocca, mentre correva ieri sera la sesta edizione della mezza maratona di Roma by night. Podista amatoriale, di Ostia, 54 anni, si è sentito male al quarto chilometro della gara, su via dei Fori Imperiali, intorno alle 22.

Sul posto i Carabinieri del comando di piazza Venezia e i soccorsi del 118 che subito lo hanno trasferito al Santo Spirito. Non è bastato. Erminio non ce l'ha fatta ed è morto nella notte. Immediate le condoglianze dell'organizzazione che ha messo in piedi la gara, con la solidarietà espressa alla famiglia per la terribile perdita.

E anche sui social network c'è chi ha dato il suo addio a Erminio. Sulla pagina Facebook ACSI Campidoglio Palatino si legge: "Qualche giorno fa, felice di essere stato dichiarato abile e arruolato, si era detto pronto a partecipare alla sua ottava 12x1 ora. Noi ne ricordiamo molte di più con lui, tra pacchi gara da preparare e acqua da distribuire, sempre con l'accompagnamento della sua allegria e della sua generosità. Caro Erminio il nostro cuore continua a battere per te".