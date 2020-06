Ostia Antica, Enzo Salvi picchiato in un campo: stava difendendo il suo pappagallo preso a sassate

Brutta disavventura per l'attore romano Enzo Salvi aggredito ad Ostia Antica, in un terreno dove stava facendo volare il suo pappagallo addestrato.

Secondo quanto denunciato dall'attore delle forze dell'ordine, infatti, un ragazzo avrebbe colpito con dei sassi il suo amato pappagallo per poi scagliarsi con l'attore ed un suo amico.

Salvi si era recato nel terreno di via di Pianabella intorno alle 8 del mattino di lunedì per far volare, come spesso capita, uno dei suoi amati pappagalli addestrati. Ad un certo.punto il pappagallo è stato colpito da un sasso lanciato da uno sconosciuto, precipitando a terra.

Da un video fatto e pubblicato proprio dal comico di Ostia, si vedrebbe anche il momento in cui il sasso stava per raggiungere il volatile.

L'attore lo ha soccorso ma, poco dopo, è stato aggredito con calci e pugni dal ragazzo che poi è fuggito via. Sul posto i carabinieri di Ostia Antica che, raccolta la denuncia, hanno iniziato subito ad indagare sul caso come appreso da RomaToday. I militari dell'Arma sarebbero vicini ad individuare il responsabile del gesto. Il pappagallo è stato portato ad un centro specializzato.

