L'ente per la formazione professionale è una base per lo spaccio

Aveva trasformato la sede dell'ente per la formazione professionale in una base per lo spaccio. A seguito di un'attività investigativa i Poliziotti del Commissariato Esposizione, hanno arrestato un 64enne nei pressi di Piazzale Clodio. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti hanno notato un uomo uscire dallo stabile in questione e dirigersi a piedi verso un ufficio postale per depositare del denaro.

Subito dopo, fuori un bar, è stato contattato da un altro uomo. Durante l'incontro è stato quindi visto dai poliziotti cedere un involucro di colore bianco e riceverne in cambio delle banconote e così è scattato il blitz.

L'acquirente si è allontanato velocemente a piedi, facendo perdere le proprie tracce ma lasciando cadere a terra l'involucro di cocaina ricevuto precedentemente. Il venditore, bloccato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e della somma di 60 euro.

Pertanto, gli investigatori sono saliti nell'appartamento in questione, nella disponibilità dell'uomo risultato poi essere il presidente dell'ente di formazione.

Durante la perquisizione è stato ritrovato un consistente quantitativo di droga, tra cocaina e marjuana, buona parte della quale già confezionata in dosi e pronta per lo smercio, altra, invece, sfusa e conservata in buste di cellophane. Ritrovato anche diverso materiale per il confezionamento ed il taglio della sostanza stupefacente, nonché 1000 euro in contanti riconducibili all'attività illecita. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per rispondere del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.