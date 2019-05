Precipita nel pozzo e muore: stava facendo dei lavori di potatura in un terreno

Tragedia a San Cesareo dove un uomo è morto dopo essere precipitato in un pozzo artesiano. La vittima si chiamava Enrico Saulle ed aveva 30 anni. L'incidente si è consumato nel pomeriggio di sabato 11 maggio in un terreno privato del Comune della provincia a sud della Capitale.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, Enrico Saulle, operaio originario di Mondragone, in provincia di Caserta, stava facendo dei lavori di potatura in un terreno di via della Pidocchiosa, area di campagna a ridosso della Casilina. Qui, presumibilmente per cause accidentali, è poi precipitato in un pozzo artesiano profondo circa 5 metri.

Dopo alcune ore che non si avevano notizie del 30enne, la tragica scoperta del corpo privo di vita di Enrico Saulle in fondo al pozzo dove era precipitato. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palestrina con l'ausilio del nucleo sommozzatori del Comando Provinciale di Roma.

Complicate le operazioni di recupero del corpo dell'uomo, andate avanti diverse ore. Sul posto anche il medico legale, che ha constatao la morte sul colpo di Enrico Saulle. Informata l'Autorità Giudiziaria la salma del 30enne è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale del Policlnico Tor Vergata. Disposta l'autopsia.

Sulla morte del 30ennne accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palestrina e dei militari della Stazione di San Cesareo. Gli investigatori propendono al momento per la causa accidentale. Ulteriori dubbi verranno fugati dopo l'esito dell'autopsia. Sequestrato il terreno dove è avvenuta la tragedia. Enrico Saulle lascia una moglie e due figli.