E' morto l'attore Ennio Fantastichini, ha studiato a Roma l'accademia d'arte drammatica

È mortoall'età di 63 anni Ennio Fantastichini, attore italiano e vincitore del David di Donatello nel 2010. Era ricoverato da due settimane, in rianimazione, al Policlinico della Federico II di Napoli. Aveva una leucemia acuta, che aveva già colpito cervello, polmoni e intestino.

L'attore, nato a Gallese in provincia di Viterbo, nel 1975 si era trasferito da Fiuggi (dove il padre comandava la locale stazione dei Carabinieri) a Roma, per studiare recitazione all'Accademia nazionale d'arte drammatica, avendo esordito all'età di 15 anni a teatro in un'opera di Samuel Beckett ed in altri spettacoli teatrali. Nella Capitale, l'attore che ha recitato anche in Saturno Contro, Mine Vaganti e Fortapàsc, ha vissuto per anni.