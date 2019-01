Rubano 5 furgoni prima di Capodanno: scatta l’allarme, elicottero in volo per le ricerche

Allarme per tutta la giornata di ieri a Roma. A scatenarlo il furto di cinque furgoni bianchi, avvenuto nella notte tra domenica 30 dicembre e lunedì 31 da una ditta di noleggio di via Leone XIII. A far scattare l'allerta il timore che i mezzi potessero essere utilizzati per compiere atti criminosi nella notte di Capodanno.

La segnalazione da parte della Centrale Operativa dell’Arma dei Carabinieri, con il Questore di Roma Guido Marino che ha fatto scattare un accurato servizio di controllo del territorio finalizzato alla ricerca dei veicoli.

In volo anche un elicottero della Polizia di Stato, rivelatosi determinante per il rintraccio, in via Moretti, zona Pisana di 3 dei 5 furgoni, ritrovati privi delle chiavi e con gli sportelli aperti. Operativi anche equipaggi della Digos e del Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri, che per primi sono intervenuti sul luogo del furto e che hanno effettuato mirati servizi di osservazioni presso le principali aree di parcheggio.

Le attività congiunte hanno consentito di escludere rischi specifici rispetto al furto. Proseguono senza sosta per il rintraccio degli ulteriori 2 veicoli rubati.