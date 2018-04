San Basilio: operaio ferito ad una gamba mentre pota un albero

Stava potando un albero con una motosega quando, per cause ancora da accertare, ha riportato una grave ferita alla gamba. Un taglio profondo, con una copiosa perdita di sangue. Siamo in via Casal Tidei, nei pressi di San Basilio. Qui, poco prima delle 17, sono intervenuti un'ambulanza e la polizia. Un taglio profondo alla gamba, tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza. Atterrato poco dopo ha trasportato il ferito al Policlinico Umberto I. Le sue condizioni non sono gravi. Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti del commissariato San Basilio.