Emergenza freddo, appello della Croce Rossa: "Ecco i punti raccolta per aiutare chi ha bisogno"

La Croce Rossa di Roma fa appello a tutti i cittadini romani. Debora Diodati, presidente della CRI ha lanciato sulla sua pagina Facebook un appello ai cittadini romani e della provincia per dare una mano nell'assistere le persone senza dimora della Capitale: "La Croce Rossa di Roma fa appello a tutti i cittadini romani e della provincia a darci una mano a proseguire nella nostra attività di assistenza ai senza fissa dimora portando: coperte, sacchi a pelo, giacconi invernali, sciarpe, cappelli, guanti. Per tutta la settimana siamo pronti a ricevere le donazioni nelle nostre sedi CRI".

L'appello si unisce a rafforzare l'attività dei volontari di Cri Roma che stanno battendo il territorio ogni sera con le unità di strada e anche un camper sanitario per dare assistenza a chi in questi giorni di intenso freddo, dormendo per strada, sta vivendo serie difficoltà. Un servizio quello delle unità di strada di Croce Rossa di Roma che i volontari fanno tutto l'anno e che in questo periodo viene potenziato. Per chi vuole informazioni dettagliate tutte le info suwww.criroma.org.

Per tutta la settimana proseguiranno le raccolte di coperte, sacchi a pelo, giacconi invernali, sciarpe, cappelli e guanti in questi punti:

Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, dalle 10:00 alle 17:00 in Roma, Via Bernardino Ramazzini, 31 (entrando nel comprensorio di Via Ramazzini 31, primo vicolo a destra, cancello a destra). Per informazioni 06/5510

Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Pomezia: Lunedì 18.30 - 20.00, Martedì 10.00 - 12.00, Giovedì 18.00 - 20.00, Venerdì 18.00 - 19.00, in Pomezia Via Boccaccio 1/a

Croce Rossa Italiana - Comitato Municipio 9 di Roma: Lunedì e Giovedì dalle 17:00 alle 19:30 in Roma, Via Ardeatina 1265

Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Municipi 13 e 14 di Roma Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e il Giovedì dalle 16:30 alle 20:00, in Roma, Via Diomede Marvasi 4

Croce Rossa Italiana Comitato di Ardea ONLUS Martedì e Venerdì dalle 17:00 alle 20:00, in Marina di Ardea, Via Bologna, 1

Croce Rossa Italiana - Comitato Municipio 15 di Roma: Lunedì e Venedì dalle 09:00 alle 18:00 e il mercoledì dalle 09:00 alle 12:00 in Roma, Via Anton Giulio Bragaglia 9

Croce Rossa Italiana - Comitato di Ciampino: dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato in Ciampino, Via delle Mura Francesi, 172

Croce Rossa Italiana - Comitato di Civitavecchia: Lunedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, Mercoledì dalle 18:30 alle 19:30, Giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 18:30 alle 19:30, Venerdì dalle 18:30 alle 19:30, in Civitavecchia Viale G.Matteotti, 66/B