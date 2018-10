Pusher perde elenco debitori davanti al commissariato, agenti lo trovano in casa con l'hashish

Le indagini degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prenestino diretto da Antonio Soluri sono partite dal ritrovamento nei pressi del commissariato di via Lepetit a Tor Tre Teste di un codice fiscale e di un foglio con su scritto nomi e somme di denaro da ricevere, tipico di chi è dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Perde elenco debitori davanti al commissariato

Immediatamente gli investigatori si sono portati nei pressi dell’abitazione del titolare del codice fiscale alla ricerca di droga. Non appena citofonato i poliziotti hanno notato un giovane al pian terreno nascondere un involucro nella siepe del giardino; all’interno dell’appartamento sulla libreria e sul mobile porta televisione hanno rinvenuto dell’hashish e del denaro contante suddiviso in vari tagli; nel giardino invece sono state rinvenute ulteriori dosi di hashish, un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento. Per il 26 enne romano sono scattate le manette, dovrà rispondere di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.